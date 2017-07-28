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В Кузнецке каток «Арена» готовят к очередному сезону (видео)

28 июля в 19:49 236 просмотров
«Арена» к очередному сезону. Специалисты спортсооружения последовательно прошли все необходимые стадии и обещают, что тренировки юных кузнецких хоккеистов начнутся в запланированное время — в начале августа.

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В разгар летней жары в Кузнецке Пензенской области ведется заливка льда. Это основной этап подготовки катка «Арена» к очередному сезону. Специалисты спортсооружения последовательно прошли все необходимые стадии и обещают, что тренировки юных кузнецких хоккеистов начнутся в запланированное время — в начале августа.

Главным элементом технологической системы катка «Арена», которая обеспечивает выработку льда и его длительное нахождение в нужном состоянии, является холодильный модуль. В нем установлены два немецких компрессора. Оба сейчас — в работе, вырабатывают холод. Техническое обслуживание оборудования провели специалисты московской фирмы.

«Они проверяли систему автоматики, работу компрессоров, насосов, электрооборудование, добавляли этиленгликоль и фреон», — сказал старший инженер ледового катка СОК «Рубин» Виктор Дралин.

Первыми в начале сезона на лед в Кузнецке выходят специалисты технической службы катка «Арена». Они проводят все необходимые операции: от заливки до отбеливания. Сейчас на очереди — разметка площадки. Чуть ранее были выполнены регламентные работы по подготовке многочисленных инженерных систем.

«В течение двух месяцев мы проводили техническое обслуживание вентиляции, отопления, холодильного модуля, электросетей», — добавил Виктор Дралин.

По плану, детские команды выйдут на лед в первых числах августа. К этому сроку технические службы катка «Арена» обещают выполнить требуемый объем работ на 100%, сообщает телеканал «Экспресс».


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