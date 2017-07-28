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Пензенцам бесплатно покажут фильмы

28 июля в 17:06 410 просмотров
«Ночь кино» (6+).

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27 августа Пенза присоединится к всероссийской акции «Ночь кино» (6+).

По всей стране в День российского кино будут показывать популярные российские фильмы. Для пензенцев организует бесплатный кинопоказ ГАУК ПО «Пензаконцерт».

С помощью интернет-голосования зрители могут сами выбрать, какие фильмы им предстоит посмотреть.

В числе возможных участников акции — исторический фильм о первом выходе в открытый космос «Время первых» (6+), основанная на реальных событиях драма «Ледокол» (12+), а также «28 панфиловцев» (12+).

Дети также не останутся без внимания. Среди возможных для показа картин — «Снежная королева-3: Огонь и лед» (6+), «Три богатыря и Морской царь» (6+), «Иван Царевич и Серый Волк—3» (6+).

Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет уже во второй раз.


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