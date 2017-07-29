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В Пензе мошенница обокрала мать больного ребенка (видео)

29 июля в 12:15 244 просмотра
, которых не смущают ни слезы малышей, ни отчаяние их родителей. В Пензе задержали женщину, которая, по версии следствия, сначала пообещала знакомой организовать лечение ребенка в Краснодаре, а потом исчезала с собранными деньгами.

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Наживаться на больных детях — что может быть циничнее и безнравственнее? И все же находятся такие люди, которых не смущают ни слезы малышей, ни отчаяние их родителей. В Пензе задержали женщину, которая, по версии следствия, сначала пообещала знакомой организовать лечение ребенка в Краснодаре, а потом исчезала с собранными деньгами.

В отдел полиции № 5 города Пензы обратилась 34-летняя женщина. Она стала жертвой мнимой благотворительницы. Та предложила ей содействие в организации лечения в Краснодаре для больного ребенка. Злоумышленница обещала устроить все с наименьшими финансовыми затратами.

«Предложила съездить в Краснодар, полечить ребенка, сделать ему обследование. Ребенок болен, нужно помочь. Здесь неправильно обследуют — там лучше. Лечение хорошее назначат, воздух благоприятный на него повлияет» — объяснила потерпевшая.

Женщина поверила, что бойкая дама, которая так убедительно рассказывала о Краснодаре, поможет решить вопрос с организацией лечения и, не задумываясь, начала частями переводить деньги. Однако поездка каждый раз откладывалась. Спустя некоторое время мошенница перестала отвечать на телефонные звонки.

«Подозреваемая пояснила, что пошла на данное преступление в связи с тем, что нуждалась в денежных средствах. Ей было известно, что у потерпевшей имеется крупная сумма денег в следствии чего у нее возник злой умысел», — сообщила следователь отдела № 4 СУ УМВД России по городу Пензе Татьяна Сундукова.

Потерпевшая перечислила мнимой благотворительнице около 90 тысяч рублей. Но вместо того, чтобы выполнить обещанное, мошенница потратила деньги на собственные нужды.

Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело. Женщине может грозить до пяти лет лишения свободы.

Кстати, ранее она уже была судима за аналогичное преступление, сообщает телеканал «Экспресс».


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