В Пензе мошенница обокрала мать больного ребенка (видео)

В отдел полиции № 5 города Пензы обратилась 34-летняя женщина. Она стала жертвой мнимой благотворительницы. Та предложила ей содействие в организации лечения в Краснодаре для больного ребенка. Злоумышленница обещала устроить все с наименьшими финансовыми затратами.
«Предложила съездить в Краснодар, полечить ребенка, сделать ему обследование. Ребенок болен, нужно помочь. Здесь неправильно обследуют — там лучше. Лечение хорошее назначат, воздух благоприятный на него повлияет» — объяснила потерпевшая.
Женщина поверила, что бойкая дама, которая так убедительно рассказывала о Краснодаре, поможет решить вопрос с организацией лечения и, не задумываясь, начала частями переводить деньги. Однако поездка каждый раз откладывалась. Спустя некоторое время мошенница перестала отвечать на телефонные звонки.
«Подозреваемая пояснила, что пошла на данное преступление в связи с тем, что нуждалась в денежных средствах. Ей было известно, что у потерпевшей имеется крупная сумма денег в следствии чего у нее возник злой умысел», — сообщила следователь отдела № 4 СУ УМВД России по городу Пензе Татьяна Сундукова.
Потерпевшая перечислила мнимой благотворительнице около 90 тысяч рублей. Но вместо того, чтобы выполнить обещанное, мошенница потратила деньги на собственные нужды.
Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело. Женщине может грозить до пяти лет лишения свободы.
Кстати, ранее она уже была судима за аналогичное преступление, сообщает телеканал «Экспресс».