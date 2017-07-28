Пензенцы выступили на всероссийских соревнованиях по скалолазанию

Пензенские скалолазы приняли участие во всероссийских соревнованиях «Кубок Дружбы», которые прошли в Ялте.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, спортсмены состязались в двух видах программы: лазание на трудность и лазание на скорость

В этом году в мероприятии приняли участие около 260 спортсменов из 23 регионов России и ближнего зарубежья. Старты проходили на лучших крымских скалодромах — «Центр скалолазания «Никита» и «Красный Камень».

Соревнования открыла президент Федерации скалолазания Республики Крым Маргарита Панферова.

«Скалолазание — вид спорта, зародившийся в СССР в 1947 году, в 2016 году стал олимпийским! Немногие виды спорта, рожденные в нашей стране, могут похвастаться, что они стали Олимпийскими. 2017 год — год 70-летия скалолазания», — отметила она.

В итоговом командном зачете первое место заняла Воронежская область (1770 баллов), второе — республика Крым (1048 баллов), третье — Ленинградская область (905 баллов).