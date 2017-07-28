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В Пензе следователь попался на взятке от осужденного

28 июля в 17:47 332 просмотра

В Пензе осудили бывшего работника Следственного комитета.

Мужчину обвинили в покушение на мошенничество. Бывший следователь в процессе рассмотрения уголовного дела убедил обвиняемого, что может помочь ему избежать реального срока и добиться штрафа пять миллионов рублей/

За якобы предоставленную услугу экс-следователь запросил дополнительно один миллион рублей, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города Пензы.

На самом деле мужчине не грозил срок, он отделался штрафом. Сотрудник правоохранительных органов, тем не менее, запросил оговоренные денежные средства, при передаче которых его задержали работники УФСБ России по Пензенской области.

Бывшего следователя приговорили к полутора годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу, срок для его обжалования не истек.


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