Колледжи и техникумы Пензы выполнили план приема на 88%

В пензенских колледжах и техникумах продолжается прием абитуриентов для обучения по программам среднего профессионального образования.

В настоящее время подано 3817 заявления для обучения по очной форме по 86 профессиям и специальностям на 4340 бюджетных мест. Таким образом, план приема выполнен на 88%.

«На многие профессии и специальности уже существует большой конкурс. По специальности «Дошкольное образование» конкурс составляет 3,4 чел. на место, по специальностям «Архитектура», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» — 2,6 чел. на место, по специальности «Пожарная безопасность» — 2,4 чел. на место, «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» - 2,3 чел. на место», — сообщили в пресс-службе регионального минобра.

Среди абитуриентов наибольшей популярностью пользуются также специальности «Информационные системы и программирование», «Технология продукции общественного питания».

Прием в колледжи и техникумы осуществляется без экзаменов и по очной форме обучения продлится до 15 августа, при наличии свободных мест по специальности или профессии — до 25 ноября.

«В случае конкурса зачисление в учебное заведение будет осуществляться на основе рейтинга аттестатов. Тем абитуриентам, которые не пройдут по конкурсу на выбранную специальность, будет предложено обучение по другой специальности», — добавили в ведомстве.