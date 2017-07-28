Вам будет интересно
Наши новости
МЧС шлет пензенцам SMS с предупреждением о жаре
Дмитрий Медведев посетит Пензенскую область
Улицы одного из районов Пензы очистили от расклеенных объявлений
Пензячка получила титул «Мисс профессионализм» на конкурсе УФСИН
Участок ул. Московской очистили от рекламы
Кувайцев поручил ускорить темп работы по благоустройству дворов
В Пензе родственникам погибшего слесаря заплатят по 350 тыс. руб
В Сердобске не допустили к выборам 25 кандидатов в депутаты
В Пензе усилят контроль за соблюдением чистоты
Кувайцев поздравил пензенцев с Днем крещения Руси

Колледжи и техникумы Пензы выполнили план приема на 88%

28 июля в 17:59 122 просмотра

В пензенских колледжах и техникумах продолжается прием абитуриентов для обучения по программам среднего профессионального образования.

В настоящее время подано 3817 заявления для обучения по очной форме по 86 профессиям и специальностям на 4340 бюджетных мест. Таким образом, план приема выполнен на 88%.

«На многие профессии и специальности уже существует большой конкурс. По специальности «Дошкольное образование» конкурс составляет 3,4 чел. на место, по специальностям «Архитектура», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» — 2,6 чел. на место, по специальности «Пожарная безопасность» — 2,4 чел. на место, «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» - 2,3 чел. на место», — сообщили в пресс-службе регионального минобра.

Среди абитуриентов наибольшей популярностью пользуются также специальности «Информационные системы и программирование», «Технология продукции общественного питания».

Прием в колледжи и техникумы осуществляется без экзаменов и по очной форме обучения продлится до 15 августа, при наличии свободных мест по специальности или профессии — до 25 ноября.

«В случае конкурса зачисление в учебное заведение будет осуществляться на основе рейтинга аттестатов. Тем абитуриентам, которые не пройдут по конкурсу на выбранную специальность, будет предложено обучение по другой специальности», — добавили в ведомстве.

Фотография: http://minobr.pnzreg.ru/news/2016/08/5/14264957

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics