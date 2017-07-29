В Пензе в больнице умер избитый собутыльником пенсионер

Житель Шемышейского района Пензенской области скончался от полученных во время застолья травм.

68-летний житель Шемышейского района гостил у знакомой в Пензе. К ним присоединились еще одна женщина и мужчина 1974 года рождения, вместе они распивали спиртное.

«В ходе общения между хозяйкой и потерпевшим возникла ссора, в которую вмешался обвиняемый. Желая прекратить конфликт, последний толкнул пенсионера, тот упал на пол, а затем нанес ему несколько ударов ногами в живот», — сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Через несколько дней потерпевший решил обратиться в больницу, так как у него сильно болел живот, его госпитализировали. Спустя почти три недели мужчина скончался.

На обвиняемого завели уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.