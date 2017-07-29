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В Пензе 67 водителей не пропустили пешеходов

29 июля в 11:23 264 просмотра
«Пешеходный переход».

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В Пензе подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Пешеходный переход».

Сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятие с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий.

По его итогам к административной ответственности привлекли 67 водителей, не пропустивших пешеходом. Им выписали штрафы в размере 1500 рублей.

«Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными у пешеходных переходов: водителям не забывать о необходимости снижать скорость, а пешеходам при переходе дороги удостоверится, что их пропускают», — отметили в пресс-службе регионального отделения ГИБДД.


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