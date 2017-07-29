Биологи создали нанококтейль для борьбы с раком

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Nanoscale, биологи из университета в Орландо выяснили, перемолотые корни растения Curcuma longa, могут эффективно бороться со злокачественными опухолями, в том числе — и редкими формами.

Ученым удалось присоединить молекулы куркумина к наночастицам из оксида церия, которые могут проникать в раковые клетки, — сообщает издание.

Эксперименты показали, что под воздействием полученных наночастиц раковые клетки уменьшились, а здоровые остались невредимы.

В настоящее время биологи проверяют, безопасно ли применять такое лечение на животных и человеке.