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Биологи создали нанококтейль для борьбы с раком

29 июля в 12:37 272 просмотра
, вызывающий массовую гибель раковых клеток.

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Американским ученым удалось создать нанококтейль на основе куркумы, вызывающий массовую гибель раковых клеток.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Nanoscale, биологи из университета в Орландо выяснили, перемолотые корни растения Curcuma longa, могут эффективно бороться со злокачественными опухолями, в том числе — и редкими формами.

Ученым удалось присоединить молекулы куркумина к наночастицам из оксида церия, которые могут проникать в раковые клетки, — сообщает издание.

Эксперименты показали, что под воздействием полученных наночастиц раковые клетки уменьшились, а здоровые остались невредимы.

В настоящее время биологи проверяют, безопасно ли применять такое лечение на животных и человеке.


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