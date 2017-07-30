В Кузнецке случилось тройное ДТП

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 29 июля в 1.53 на 754 км ФАД М-5 «Урал» столкнулись автомобили Renault Duster, «Лада Калина» и «ВАЗ-2106».
В результате ДТП потрадало несколько человек.
По данному факту проводится проверка.
В городе Кузнецке Пензенской области случилось тройное ДТП.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 29 июля в 1.53 на 754 км ФАД М-5 «Урал» столкнулись автомобили Renault Duster, «Лада Калина» и «ВАЗ-2106».
В результате ДТП потрадало несколько человек.
По данному факту проводится проверка.