В Кузнецке случилось тройное ДТП

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 29 июля в 1.53 на 754 км ФАД М-5 «Урал» столкнулись автомобили Renault Duster, «Лада Калина» и «ВАЗ-2106».

В результате ДТП потрадало несколько человек.

По данному факту проводится проверка.