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В Кузнецке случилось тройное ДТП

30 июля в 09:29 704 просмотра

В городе Кузнецке Пензенской области случилось тройное ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 29 июля в 1.53 на 754 км ФАД М-5 «Урал» столкнулись автомобили Renault Duster, «Лада Калина» и «ВАЗ-2106».

В результате ДТП потрадало несколько человек.

По данному факту проводится проверка.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5633741/

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