В Пензе 30 июля 24 бригады ремонтируют дороги

В Пензе продолжают ремонт городских автомагистралей в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

На пр. Победы проходит асфальтирование дороги, на ул. Коммунистической и Пушкина ведутся работы по восстановление благоустройства.

На ул. Калужской — ул. Касторной, пр. Сухумский и ул. Свердлова автомагистрали готовят к ремонту, на тротуаре ул. Кирова происходит кирковка старого покрытия.

На перекрестке ул. Злобина и Тухачевского проходит фрезерование дороги, на ул. Красной, Пушанина, Краснова и Калинина — монтаж б/к, на ул. Богданова — демонтаж.

Всего 30 июля на дорогах Пензы работают 24 ремонтные бригады, сообщает пресс-служба мэрии.