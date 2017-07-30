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Белозерцев поздравил пензенцев с Днем Военно-Морского Флота

30 июля в 09:50 304 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем Военно-Морского Флота РФ.

«Это знаменательное событие объединяет истинных патриотов Отечества, кто по праву гордится ее героическим прошлым, верит в достойное будущее. Во все времена Военно-Морской Флот является символом государства, основой его оборонного могущества и национальной безопасности.

В этот торжественный день выражаю искреннюю благодарность уважаемым ветеранам Великой Отечественной войны и Военно-Морского Флота за неизменную верность Андреевскому флагу, всем, кто находится сегодня в боевом строю, сохраняя и приумножая славные традиции отечественных моряков», — отмечается в поздравлении.

Иван Белозерцев пожелал ветеранам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мирного неба над головой.


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