Белозерцев поздравил пензенцев с Днем Военно-Морского Флота

«Это знаменательное событие объединяет истинных патриотов Отечества, кто по праву гордится ее героическим прошлым, верит в достойное будущее. Во все времена Военно-Морской Флот является символом государства, основой его оборонного могущества и национальной безопасности.

В этот торжественный день выражаю искреннюю благодарность уважаемым ветеранам Великой Отечественной войны и Военно-Морского Флота за неизменную верность Андреевскому флагу, всем, кто находится сегодня в боевом строю, сохраняя и приумножая славные традиции отечественных моряков», — отмечается в поздравлении.

Иван Белозерцев пожелал ветеранам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мирного неба над головой.