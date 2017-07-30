Ученые из России разработали новый метод диагностики диабета

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на издание «Наука в Сибири».

Согласно довому методу, предполагается диагностика по характеристикам воды в плазме крови.

«Развиваемый сибирскими учеными метод терагерцовой импульсной спектроскопии работает следующим образом: небольшой фемтосекундный лазер светит на полупроводник, который под этим воздействием начинает генерировать терагерцовое излучение, а уже его направляют на образец. Детекция происходит также на кристаллах полупроводников. Наблюдая за поведением сигнала, можно определять характеристики того или иного вещества», — поясняется в тексте.

По словам заведующей лабораторией лазерной биофизики ИЛФ Ольги Черкасовой, при разных заболеваниях вода ведет себя «иначе». При диабете, например, отмечается высокое содержание глюкозы, меняется белковый состав плазмы, увеличивается количество липидов. Эти изменения заметны на спектрах терагерцового поглощения.

Новую методику протестировали на плазме крови крыс с вызванным экспериментальным диабетом, в ближайшее время планируется провести аналогичные исследования на плазме человеческой крови. Ученые разрабатывают компактный аппарат для определения глюкозы с помощью терагерцового излучения, который нужно будет просто приложить к коже.