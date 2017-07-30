Вам будет интересно
Наши новости
Зареченский инженер рассказал о любви к спорту
Бурная река и песчаное болото в Запрудном. ВИДЕО
Кувайцев проверил ход ремонта теплосетей в Пензе
В центре Пензы на остановке маршрутка № 34 «заперла» 89-ю
На Пензу надвигаются ливни и грозы — МЧС
Кувайцев поздравил пензенских ветеранов ВМФ с праздником
В Заре готовят к сдаче 2 дома и детский сад
Кувайцев проверил ход ремонта дорог на 3 улицах города
В Пензе 30 июля 24 бригады ремонтируют дороги
Белозерцев поздравил пензенцев с Днем Военно-Морского Флота

В Пензе на 3 недели изменится схема движения троллейбуса № 7

30 июля в 12:59 334 просмотра
, соединяющем проспект Строителей и улицу 8 Марта.

" data-title="В Пензе на 3 недели изменится схема движения троллейбуса № 7 — Пенза-пресс, рунет за день">

C 31 июля в Пензе на три недели изменится схема движения троллейбуса № 7. Изменения в маршруте общественного транспорта произошли из-за ремонта на путепроводе, соединяющем проспект Строителей и улицу 8 Марта.

В период с 31 июля по 10 августа троллейбусы будут с улицы Суворова поворачивать на Карпинского, потом выезжать на проспект Победы, Пестеля, Рахманинова, Стасова, проспект Строителей и далее проследуют по маршруту.
С 10 по 20 августа движение троллейбусов будет направлено с проспекта Строителей по улицам: Стасова — Рахманинова — Тернопольская — проспект Победы — Карпинского — Суворова и далее по маршруту.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics