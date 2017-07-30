В Пензе на 3 недели изменится схема движения троллейбуса № 7

C 31 июля в Пензе на три недели изменится схема движения троллейбуса № 7. Изменения в маршруте общественного транспорта произошли из-за ремонта на путепроводе, соединяющем проспект Строителей и улицу 8 Марта.

В период с 31 июля по 10 августа троллейбусы будут с улицы Суворова поворачивать на Карпинского, потом выезжать на проспект Победы, Пестеля, Рахманинова, Стасова, проспект Строителей и далее проследуют по маршруту.

С 10 по 20 августа движение троллейбусов будет направлено с проспекта Строителей по улицам: Стасова — Рахманинова — Тернопольская — проспект Победы — Карпинского — Суворова и далее по маршруту.