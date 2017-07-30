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В России показали новый танк со сверхзащитой

30 июля в 13:33 234 просмотра
«Танкового биатлона» в Алабино.

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Россия рассекретила новый сверхзащищенный танк — модификацию Т-72Б3 показали зрителям «Танкового биатлона» в Алабино.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на «Вестник Мордовии», речь идет о технике образца 2016 года. Благодаря модульной защите и противокумулятивным экранам, появившимся на бортах и корме танка, Т-72Б3 называют сверхзащищенным.

Также двигатель мощностью в 1130 лошадиных сил, заменивший 840-сильный, улучшил подвижность танка, даже несмотря на увеличившийся вес. Т-72Б3 может двигаться со скоростью до 70 километров в час.

Кроме того, у танка появилась новая 125-миллиметровая пушка, которая отличается повышенной живучестью ствола, и прицел, с помощью которого можно уничтожить цель на расстоянии до пяти километров. Также на Т-72Б3 установлена новая радиостанция.

Бронетехника уже поступает на вооружение российской армии.


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