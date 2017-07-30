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Белозерцев поздравил пензенцев с Днем Военно-Морского Флота

Кувайцев поздравил пензенских ветеранов ВМФ с праздником

30 июля в 13:52 240 просмотров

Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей города с Днем Военно-Морского флота РФ.

«Ежегодно в последнее воскресенье июля отмечается День Военно-Морского флота Российской Федерации.

Это особенный день, когда мы чествуем тех, кто стоит на защите и обороне морских рубежей нашей Родины. И статус великой державы Россия приобрела во многом благодаря именно этим людям.

Наши мужественные моряки во все времена проявляли себя как настоящие герои, демонстрируя достойные примеры самопожертвования для достижения поставленных задач.

Среди жителей города Пензы есть моряки, ветераны военно-морского флота, и они заслуживают глубокого уважения и признательности», — отмечается в тексте поздравления.

Виктор Кувайцев пожелал ветеранам ВМФ крепкого здоровья, любви, счастья и семейного благополучия.


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