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В центре Пензы на остановке маршрутка № 34 «заперла» 89-ю

30 июля в 15:27 688 просмотров
«Центральный рынок» маршрутка № 34 «заперла» автобус малой вместимости № 89.

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30 июля в 12.00 на остановке «Центральный рынок» маршрутка № 34 «заперла» автобус малой вместимости № 89.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Просьбы водителя маршрутки № 89 освободить проезд водитель другого транспортного средства проигнорировал.

«Свежий, но явно не единичный пример, приведенный выше, ярко иллюстрирует ситуацию на дорогах и в пассажирских перевозках в Пензе. Кстати, автобус малой вместимости, следующий по маршруту № 89, на отдельных участках допускал превышение скорости», — отметили в городской администрации.

Но заявлению врио начальника управления — главного госинспектора госавтодорнадзора Нижне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Александра Гальдина и начальника ГИБДД УМВД России по г. Пензе Павла Рудняева ведется постоянный мониторинг соцсетей с целью выявления подобных обращений.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/kontrolnyy_zamer/

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