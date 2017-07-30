В центре Пензы на остановке маршрутка № 34 «заперла» 89-ю

Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Просьбы водителя маршрутки № 89 освободить проезд водитель другого транспортного средства проигнорировал.

«Свежий, но явно не единичный пример, приведенный выше, ярко иллюстрирует ситуацию на дорогах и в пассажирских перевозках в Пензе. Кстати, автобус малой вместимости, следующий по маршруту № 89, на отдельных участках допускал превышение скорости», — отметили в городской администрации.

Но заявлению врио начальника управления — главного госинспектора госавтодорнадзора Нижне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Александра Гальдина и начальника ГИБДД УМВД России по г. Пензе Павла Рудняева ведется постоянный мониторинг соцсетей с целью выявления подобных обращений.