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Бурная река и песчаное болото в Запрудном. ВИДЕО

30 июля в 15:55 250 просмотров

В пензенском микрорайоне Запрудный из-за ливня образовалась целая река.

Об этом в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте» рассказал подписчик, приложив к посту фото и видеозапись.

Когда дождь закончился, река превратилась в «песчаное» болото. Люди останавливаются, чтобы сфотографировать необычное явление.


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