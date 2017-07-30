Бурная река и песчаное болото в Запрудном. ВИДЕО

Об этом в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте» рассказал подписчик, приложив к посту фото и видеозапись.

Когда дождь закончился, река превратилась в «песчаное» болото. Люди останавливаются, чтобы сфотографировать необычное явление.