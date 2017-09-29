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Эксперты посчитали аренду квартир в Пензе доступной для жителей

28 сентября в 14:42 480 просмотров
, в каких городах — наиболее доступное для аренды жилье. Эксперты основывались на данных о средней зарплате и ценах на квартиры.

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Специалисты Domofond.ru проанализировали сведения на портале и определили, в каких городах — наиболее доступное для аренды жилье. Эксперты основывались на данных о средней зарплате и ценах на квартиры.

По средним данным, российская семья из двух работающих человек тратит каждый месяц от 14% до 35% дохода. Эксперты считают, что цены на жилье становятся доступнее, так как год назад минимальный показатель был 17%, сообщает информационный портал «Волга Ньюс».

Пенза оказалась в числе городов, где цены на аренду жилья оказались для населения самыми доступными. Так, по данным портала, однокомнатная квартира в месяц стоит, в среднем, 8769 рублей.

Также наиболее выгодные ставки за аренду квартир — в Нижнем Тагиле и Стерлитамаке. Самые дорогие однокомнатные квартиры, согласно рейтингу, — в Астрахани, Сургуте, Казани, Москве и Санкт-Петербурге.


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