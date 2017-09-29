В Пензе обсудят модернизацию подготовки спортивного резерва

29 сентября в Пензенской областной библиотеке им М. Ю. Лермонтова состоится совещание на тему «Модернизация системы подготовки спортивного резерва в Пензенской области».

Проведет совещание директор «Федерального центра подготовки спортивного резерва», председатель Экспертного совета по физической культуре и спорту при комитете Совета Федерации по социальной политике Константин Вырупаев.

Кроме того, ожидается участие министра физической культуры и спорта Пензенской области Григория Кабельского, советника директора «Федерального центра подготовки спортивного резерва» по финансам Владимира Романова, а также руководителей спортивных школ, школ олимпийского резерва региона.

Как сообщает пресс-служба департамента информационной политики и СМИ, в рамках заседания планируется обсудить вопросы уже начатой модернизации подготовки спортивного резерва в Пензенской области.

Совещание пройдет в Лермонтовском зале библиотеки с 13.00 до 15.00.