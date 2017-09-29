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Клип Крида на Youtube заблокировали из-за заявления о нарушении прав

28 сентября в 15:08 346 просмотров
«Папина дочка» (12+) заблокирован на видеохостинге Youtube.

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Ролик пензенского исполнителя Егора Крида «Папина дочка» (12+) заблокирован на видеохостинге Youtube.

«Это видео более недоступно из-за заявления о нарушении авторских прав, полученного от Алексея Владимировича Вдовченко», — отмечается во всплывающем сообщении.

Как сообщает «Серебряный дождь», сам Алексей Вдовченко на странице в соцсети опубликовал ссылку на издание Flow, в распоряжении которого находится исковое заявление. Там сообщается, что в клипе было использовано его произведение под названием Remembering Kate, «поверх которого был наложен текст».

Алексей Вдовченко и юристы Art Production Group подали иск к лейблу Black Star за нарушение авторских прав, они требуют взыскать четыре миллиона рублей.

Фотография: Скриншот: https://www.youtube.com/watch?v=qzvoEDf1uMg&list=PLp_1tMCqhwRYBRVaNBS2k-mjsSGUF8m13

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