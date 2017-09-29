Клип Крида на Youtube заблокировали из-за заявления о нарушении прав

«Это видео более недоступно из-за заявления о нарушении авторских прав, полученного от Алексея Владимировича Вдовченко», — отмечается во всплывающем сообщении.

Как сообщает «Серебряный дождь», сам Алексей Вдовченко на странице в соцсети опубликовал ссылку на издание Flow, в распоряжении которого находится исковое заявление. Там сообщается, что в клипе было использовано его произведение под названием Remembering Kate, «поверх которого был наложен текст».

Алексей Вдовченко и юристы Art Production Group подали иск к лейблу Black Star за нарушение авторских прав, они требуют взыскать четыре миллиона рублей.