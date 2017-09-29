Пензенцев просят помочь в поиске пропавшего Михаила Аляскина

В Пензенской области разыскивают без вести пропавшего Михаила Дмитриевича Аляскина 1956 года рождения.

Как сообщили в отделе МВД России по Пензенскому району, мужчина проживал на станции «Леонидовка». 24 мая он ушел из дома, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

«Приметы: на вид 60−65 лет, рост 170−175 см, худощавое телосложение, волосы седые, короткие. Был одет в серо-синюю куртку, серые майку и такого же цвета брюки, черные калоши, на голове — серая фуражка», — добавили в ведомстве.

Информацию о его возможном местонахождении следует сообщать по телефонам ОМВД России по Пензенскому району: 8−8412−599−302 (дежурная часть), 599−316, 599−319, 8−999−10−98−79.