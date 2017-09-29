Вам будет интересно
Наши новости
Российские туристы назвали страну с самой вкусной кухней в мире
Ученые нашли в бальзамах для губ канцерогены
Эксперты посчитали аренду квартир в Пензе доступной для жителей
В Саратовской области будет создана территория опережающего развития
Россияне работают на 80% возможностей из-за плохого сна
В России набор потребительской корзины «заморозят» на 4 года
В России уничтожен последний килограмм химоружия
Медведев: В России цены на жилье стабилизировались
Глава Минобрнауки: Платные уроки по основным предметам — преступление
Глава Минобрнауки предложила оставить в школах один иностранный язык

Самая богатая женщина Африки имеет пензенские корни

28 сентября в 15:21 3078 просмотров

44-летняя Изабель душ Сантуш — дочь президента Анголы и уроженки города Пензы. Она является первой женщиной-миллионером в истории Африки.

Как сообщает портал Еg.ru, мать Изабель Татьяна Куканова родилась и выросла в Пензе, затем поступила в институт нефти и химии в городе Баку. Там она познакомилась с Жозе Эдуардом душ Сантуш, который в 1979 году стал президентом Анголы. В это же время пара развелась. Мать с дочерью переехали в Лондон, но спустя несколько лет Изабель вернулась к отцу в Анголу, где и стала заниматься бизнесом, который впоследствии принес ей миллионы.

В настоящее время Изабель душ Сантуш признана самой богатой и влиятельной женщиной Африки, по данным Forbes.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics