Самая богатая женщина Африки имеет пензенские корни

Как сообщает портал Еg.ru, мать Изабель Татьяна Куканова родилась и выросла в Пензе, затем поступила в институт нефти и химии в городе Баку. Там она познакомилась с Жозе Эдуардом душ Сантуш, который в 1979 году стал президентом Анголы. В это же время пара развелась. Мать с дочерью переехали в Лондон, но спустя несколько лет Изабель вернулась к отцу в Анголу, где и стала заниматься бизнесом, который впоследствии принес ей миллионы.

В настоящее время Изабель душ Сантуш признана самой богатой и влиятельной женщиной Африки, по данным Forbes.