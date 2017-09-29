Пензенцы могут получить скидку на госпошлину через портал госуслуг (видео)

Запись на прием к врачу, проверка задолженностей и оплата штрафов, замена паспорта и многое другое, не выходя из дома. Интернет-ресурс госуслуги становится все популярнее. При этом можно существенно сэкономить время и средства. Многие пензенцы уже оценили, насколько удобно оформлять документы буквально за считанные минуты.

Как показывает практика, предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде — это не только удобно, но и еще качественно и оперативно. От записи на прием к врачу до оформления субсидий и получения загранпаспорта. Чтобы иметь возможность подать заявление на получение той или иной услуги, достаточно один раз зарегистрироваться на портале и активировать учетную запись.

«При подаче заявления через интернет, сроки оказания госуслуг значительно сокращаются, так как документы поступают в миграционное отделение уже в электронном виде. Для примера, срок оформления паспорта гражданина РФ в обычном случае составляет десять дней, в случае подачи через госулуги — до двух-четырех дней. В случае с регистрационным учетом срок может быть сокращен до одного дня», — рассказал заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области Виталий Васин.

Получить государственную услугу можно находясь в любом месте, главное, чтобы был доступ в интернет. Экономить можно не только время, но и деньги. Те, кто подают заявления через сайт госулуг, получают существенную скидку при оплате госпошлины. К примеру, при оформлении заграничного паспорта нового поколения для взрослого составит 1050 рублей.

«В настоящее время получать услуги в электронном виде стало не только удобно, но и выгодно. При подаче заявления и оплате госпошлины через портал госуслуг вы получаете скидку в размере 30%. Хочу обратить внимание, что скидка предоставляется только в случае оплаты через сайт госуслуг с помощью банковской карта платежной системы «VISA», «MasterCard», «Мир», а также через сотовый телефон или «WebMoney», но обязательно средствами портала», — пояснил заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области Виталий Васин.

В удобное время, будний или выходной день, на сайте можно написать заявление и сразу же отправить его. Кроме того, в режиме online можно отследить статус заявления, а также пообщаться с сотрудниками государственных органов.

Стать пользователем портала госуслуг может любой гражданин, независимо от возраста и уровня владения компьютером, сообщает телеканал «Экспресс».