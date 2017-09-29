Разыскивается житель Князевки Евгений Макаров

Полиция Пензенского района ведет поиски пропавшего без вести жителя селя Князевка 1987 года рождения Евгения Юрьевича Макарова.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина ушел из дома 17 декабря 2015 года, с тех пор его местонахождение неизвестно.

«Приметы: на вид 25−30 лет, рост 175−180 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые короткие. Был одет в синюю болоньевую куртку с надписью «Спец-строй», черную кофту и такого же цвета утепленные брюки, зимние болоньевые сапоги и вязаную шапку», — отметили в ведомству.

О возможном местонахождении пропавшего следует сообщать по телефонам ОМВД России по Пензенскому району: 8−8412−599−302 (дежурная часть), 599−316, 599−319, 8−999−10−98−79.