Ученые нашли в бальзамах для губ канцерогены

Французские ученые обнаружили в гигиенических помадах канцерогены — вещества, которые при попадании в организм могут вызвать воспаление в печени и лимфоузлах.

Как сообщает Life, ссылаясь на портал «Дни.ру», специалисты по заказу крупнейшей французской группы защиты интересов потребителей Que Choisir проверили 21 образец бальзамов для губ разных производителей, в том числе — и известных косметических брендов. В десяти из них были обнаружены отравляющие вещества.

В некоторых образцах нашли минеральные масла с насыщенными углеводородами, которые при попадании в организм могут вызвать воспаление в лимфоузлах и печени. Причем на упаковках о наличии опасных компонентов не сообщалось.

Авторы исследования предупреждают о том, что в составе гигиенических помад канцерогены особо опасны, ведь небольшое количество бальзама можно случайно проглотить.