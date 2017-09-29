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Пензенцы сообщают о потопе на ул. Ладожской. ВИДЕО

28 сентября в 16:36 656 просмотров

Пензенцы в Сети сообщают о потопе возле дома на ул. Ладожской.

Видео в группу «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» выложила подписчица Екатерина Фомина.

«На ул. Ладожской — потоп. Опрессовка провалена. Мы тонем!!! Приехала бригада, половина покружилась у фонтана, половина по кустам прогулялась. И все. Уехали. Опять затопит подвал, и нам этим дышать», — пожаловалась она.

Напомним, ранее в ходе сессии Гордумы вице-мэр Юрий Ильин сообщил о прорыве на теплотрассе на ул. Ладожской. Также в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» неоднократно обращались жители одного из домов, расположенных на этой улице, с жалобами на постоянный ремонт и отсутствие то холодной, то горячей воды.

Фотография: Скриншот: https://vk.com/penza_live?w=wall-118193328_695223

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