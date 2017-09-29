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Российские туристы назвали страну с самой вкусной кухней в мире

28 сентября в 16:55 448 просмотров
, еду какой из стран мира они считают наиболее привлекательной по вкусовым качествам.

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Россияне признались, еду какой из стран мира они считают наиболее привлекательной по вкусовым качествам.

Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на данные туристического сервиса Skyscanner. Специалисты опросили 500 человек, 38% из них отметили, что считают блюда итальянской кухни наиболее аппетитными. На втором месте оказалась кухня Грузии (16%), замкнул тройку лидеров Таиланд — азиатской еде отдали предпочтения 12% респондентов.

На четвертом месте — греческая кухня (10%), на пятом — китайская (5%). Также в топ-10 попали блюда из Японии, Франции, Испании, Мексики и арабских стран. Некоторые также говорили о пристрастии к венгерской, израильской и русской кухне.

Фотография: Фото Анны Балашовой

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