«Прекратите из нас делать клоунов!». В Пензе из-за ресторана разгорячились депутаты

В Пензе 28 сентября на сессии Гордумы при обсуждении предлагаемых изменений в Генплан вновь разгорелись горячие споры. Камнем преткновения стала зона у ресторана «Бочка» на улице Урицкого.

Предлагалось природно-рекреационную зону в районе ул. Урицкого, 1 заменить на общественно-деловую. Вопрос обсуждался на публичных слушаниях, заседании комиссии Гордумы. Однако к единому мнению так и не пришли. На сессии депутаты должны были принять решение — утвердить предлагаемые изменения или нет. Мы подробно писали об этом тут, тут и тут.

Где комплексное развитие территории?



«В соответствии с замечаниями, еще раз рассмотрели вопрос, проанализировали, подготовили информацию и предоставляем ее сейчас в Думе более подробным материалом. Концепцией предлагается вдоль улицы Урицкого сохранить зону Ц-1 (обслуживания и деловой активности) в соответствии с Генеральным планом, вдоль реки Суры — рекреационную зону Р-3 (рекреационно-ландшафтных территорий)», — начал доклад главный архитектор города Зуфар Зиятдинов.

Однако депутат Алексей Шуварин его прервал.

«Вы сейчас показываете картинку, но мы, к сожалению, не видим, что территория, которую мы сейчас обсуждаем, проработана. Я вижу, что есть концепция реконструкции набережной только до путепровода. И все. А дальше территория вообще не проработана. Как будет набережная дальше благоустраиваться?» — спросил народный избранник.

«Мы видели концепцию развития набережной, когда ее презентовали. На макетах был вариант ее продолжения через остров Пески и закольцовка по другой стороне реки. Но сейчас все заканчивается новым мостом и дальше все не проработано. Будет ли развитие в перспективе?» — поддержал его депутат Иван Краснов.

Зуфар Зиятдинов сказал, что набережную предлагается осваивать в три этапа. Первый — от Бакунинского моста до подвесного. Второй — от подвесного моста до путепровода. Третий — от подвесного моста до Суры и далее с переходом на правобережье.

«На самом деле мы уже во второй раз обсуждаем этот вопрос — говорили на комиссии и вот сейчас на сессии, и понятных ответов нет. Нам какие-то уступки, поправки, корректировки предлагают. Но внятно никто не может объяснить, зачем нам это делать.

Наверное, если между строк, то можно предположить, что здесь у нас — сформированный, неузаконенный бизнес. И не разбирается с этим ни представитель власти, ни земельный контроль, ни Ростехнадзор. Меняют зону, убирают зеленые насаждения… Ребята, может, не будем этим заниматься? Прекратите из нас делать неких клоунов!

Коллеги, у вас развитие набережной есть по этапам. Вот есть проработанный этап до подвесного моста — занимайтесь им, а с этой зоной пока что наведите просто порядок. Раз у вас много неуютных и неудобных вопросов ко многим в городе Пензе — и к частным домовладениям, и к бизнесу, может, сделать все-таки нормальный проект планировки территории? Приведите территории в соответствие и скажите людям, что с этого дня живем вот так, всем границы уточнили и поставили их в единый порядок.

А мы же каждый раз двигаем что-то, уменьшаем, прибавляем, отнимаем. Некий бизнес! Некая услуга на услугу получается. Может, не надо этим заниматься? Давайте в границах города наведем порядок. Все границы бы уточнили, написали, не нужно постоянно заборы двигать! А то получается, что здесь как бы корабли стоят на воде с бизнесом, и они спокойно занимаются своим делом, беседки, дома строятся, шашлычные в зеленой зоне. И ни разу, если мне память не изменяет, в земельном контроле никто не выписал штраф. Не то чтобы там снести, упаси Господь.

Поэтому, коллеги, я считаю, что этот вопрос нужно убрать из рассмотрения, он неуместный. Тут вообще много чего нужно убрать. Выработайте, Зуфар Закиевич, с городом план мероприятий по узакониванию земли в правильных границах и раз и навсегда прекратите заниматься этим расширениями и прибавлениями — не давайте работу прокуратуре и следственному комитету, у них и так есть чем заняться. И жители наконец все вздохнут», — сказал депутат Сергей Лисовол.

Главный архитектор Пензы подчеркнул, что в настоящее время такая работа ведется.

«Мы сейчас этим занимаемся. Готовим актуализацию Генерального плана, который был разработан в 2006 и 2007 годах и утвержден Пензенской городской Думой в 2008 году. К сожалению, очень много там несоответствий оказалось. По Градостроительному кодексу, по обращению юридических и физических лиц мы обязаны рассматривать различные изменения и при необходимости вносить их, чтобы люди могли реализовывать свои жизненные планы.

Хочу остановиться на этом примере по улице Урицкого. Видно, что участки жилых домов попадают в две зоны, участки 20 и 21 (где «Бочка») тоже попадают в две зоны, а это Градостроительным кодексом недопустимо. То есть один земельный участок должен быть в одной зоне. В соответствии с этим, нужно перевести эти участки либо в зону Ц-1, либо в зону Р-3.

Решили перевести в зону Р-3, но по видам разрешенного использования она не предусматривает размещение многоквартирных домов и объектов общественного питания. Следовательно, их придется сносить. Но за чей счет?

Поэтому целесообразным нам показалось перевести в зону Ц-1, в этом случае мы частично теряем зеленые территории. Посчитали площадь, которая теряется, — 1687 кв. м. В то же самое время, есть прочие территории, которые для компенсации переводятся в зону Р-3. Площадь прибавляемая оказалась порядка 5 тыс. кв. м. То есть, в любом случае, потери зеленных территорий не наблюдается», — ответил он.

В чьих интересах?



Иван Краснов в ответ на это возмутился, отметив, что «прочие территории» — это тоже жилые дома.

«Вы жителей этих домов спросили? Из многоквартирных и где «Бочка» вы «зеленку» уберете, а там, где тоже люди живут, сделаете. О чем вы говорите?» — прокомментировал депутат.

«Чьи там интересы вообще?» — послышалось недоумение в зале.

«Интересы ничьи. Если переводить все в зону Р, нужно будет сносить ресторан «Бочка». В зеленой зоне не предусмотрено размещение объектов общественного питания», — парировал Зуфар Зиятдинов.

«Коллеги, дайте ресторану «Бочка» расшириться. Очень хорошая идея. Там сейчас ненужные земли, думаю. Они в плохом состоянии находятся. Пусть бизнес развивается. Это нормально. Думаю, когда будет набережная дальше продолжаться, это будет логичным завершением. Я не вижу предмета спора. Я не понимаю, о чем мы так долго говорим», — вмешался депутат Владимир Сухов.

«Я с вами согласен. Давайте тогда всем дадим то, что они просят. Давайте всем поможем. Дадим развиваться», — сыронизировал Сергей Лисовол.

Принять или нет?



В дискуссию вновь вступил Алексей Шуварин, который попытался детально пояснить свою позицию.

«Во-первых, в рекреационной зоне Р-2 у нас допускается размещение объектов общественного питания. Это самое главное. Действующим законодательством предусмотрено, что использование существовавшего на момент принятия изменений объекта осуществляется без ограничения. Использовать можно.

Во-вторых, не нужно тут нас дураками считать. Согласен, что бизнесу нужно развиваться. Я в данном случае рассматривал эту территорию в развитии не к реке, а в сторону 21 участка (где «Бочка») и вправо. А эту территорию, которую предлагается внести в общественно-деловую зону, все-таки оставить под набережную. И там, по большому счету, с учетом того, что есть побережное развитие набережной, закольцевать ее. Эта территория сложная, там плотная застройка. От набережной свободной территории там остается очень мало. Поэтому важно на этом этапе не ошибиться в плане переноса и развития зон.

Развивать бизнес надо. Но если он начнет развиваться в сторону реки, то мы тем самым некую закольцовку набережной не сделаем. Тут будет тупик. Ни пешеходной дорожки, ни велосипедной, как хотели сделать, не будет. Поэтому к этой территории нужно подходить достаточно взвешенно.

Участок находится в двух зонах. Хотел обратить внимание, что дома многоквартирные как раз размещены в общественно-деловой зоне и с ними проблем нет. Проблема как раз с участками 20 и 21. Логично было бы оставить так, как есть, и детально проработать всю эту территорию, в том числе — с учетом того, как это будет в перспективе выглядеть.

Я предлагаю этот вопрос пока исключить из изменений, вносимых в Генплан, и проработать его с привлечением специалистов», — сказал он.

В итоге депутаты проголосовали за предложение Алексея Шуварина. Все предлагаемые изменения в Генплан они приняли, кроме одного — касающегося территории у «Бочки». Вопрос по ней решили проработать с привлечением экспертов.