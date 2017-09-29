Пензенским предприятиям не хватает квалифицированных программистов

По словам первого заместителя председателя регионального правительства Андрея Кулинцева, в ПГУ есть кафедра подготовки специалистов по защите информации. Специальность настолько востребована, что выпускников сразу разбирают работодатели. Однако уровень подготовки специалистов в области программирования в настоящее время недостаточен, отметил он.

«Компании, которые приглашают специалистов к себе, говорят, что нужно еще год-полтора, чтобы их «заточить» под работу. У нас есть программисты, но специалистов достойного уровня мы не готовим. Кроме того, необходимо значительно увеличить количество специалистов, которых готовят на кафедре факультета Вычислительной техники. Недостаток программистов в IT-отрасли приближается на сегодняшний день к миллиону человек», — заявил Андрей Кулинцев.

Проректор по инновационной деятельности ПГУ Виктор Мещеряков считает, что университет готовит достойных студентов на факультете и там работают хорошие специалисты. Выпускники вуза востребованы среди работодателей.

«За четыре года по программе бакалавриата мы даем основное образование. Необходимо суметь за этот срок подготовить специалиста, который справится со всеми задачами компании, будет способен выполнить ее цели», — сообщил он.

Виктор Мещеряков предложил наладить взаимодействие вуза и организаций через базовые кафедры на предприятиях. Участники «круглого стола» отметили, что нужно сделать так, чтобы и университету, и работодателю было интересно готовить лучших.

Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов привел пример удачного сотрудничества с архитектурным университетом, когда студенты вместе с преподавателями подготовили проект усадьбы Воейкова. Андрей Кулинцев предложил внедрить подобное взаимодействие и в IT-отрасли.

«Вы студентам даете задачу, и они выполняют ее в рамках дипломной работы. Есть очень много проектов, наиболее востребованных в области сближения IT и медицины. Сейчас все движется к тому, что диагноз ставит врач при помощи спецпрограмм, операции выполняют с помощью компьютера. В мире есть примеры создания искусственного интеллекта, который сам предлагает варианты лечения. Проект реализуется совместно со студентами, они формируют базу знаний», — обратился он к собравшимся.

По словам Андрея Кулинцева, Пензенскому государственному университету это под силу. Первый зампред подчеркнул, что необходимо ставить задачи, которые не только интересны, но и востребованы на рынке.

Кроме того, в вопросе взаимодействия работодателей и вуза как один из оптимальных способов озвучили проведение IT-лабораторий: студенты делают проекты, которые им дают от предприятий.