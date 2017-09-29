Пензенец упал в раскопанную траншею теплотрассы (видео)

Работы по капитальному ремонту на участках теплосетей доставляют неудобства не только жителям, в чьих квартирах нет горячей воды. В редакцию телеканала «Экспресс» обратился мужчина, который сообщил о том, что на одном из разрытых участков в городе не соблюдаются элементарные требования безопасности. Пензенец проверил это на себе, он угодил в траншею.

Комилджон Сидиков сказал, что еще легко отделался — болят ребра и правая нога. Мужчина рассказал, что вечером он шел в районе улицы Ворошилова, где меняют теплосети. Пересечь разрытый участок он решил по кирпичному перекрытию над теплотрассой. Мужчина сорвался, пытаясь помочь другому прохожему.

«Смотрю, он начал склоняться, не удерживается. Я подбежал, взялся левой рукой за дерево, а правой за его грудь, оттолкнул его. В это время из-под моих ног ушла земля, и я провалился на спину в эту яму», — рассказал он.

Свидетели инцидента помогли Комилджону выбраться из траншеи трехметровой ширины и вызвали «скорую». После падения мужчине пришлось взять больничный. Между тем, другие пензенцы продолжают маневрировать над коммунальной пропастью.

Чтобы призвать подрядчика к ответственности, пострадавший намерен обратиться в суд. По мнению адвоката Михаила Баканова, нормы и правила при проведении вскрышных работ в этом месте грубо нарушены.

«Зона строительная не ограждена, в ночное время не освещается. После сбора необходимых документов нами будет подготовлено исковое заявление для обращения в суд о взыскании морального вреда, причиненного моему доверителю», — сообщил он.

Похоже, куда и когда выставить ограждения, рабочие решают спонтанно.

Зачастую подрядчик, проводя «раскопки», не удосуживается выставить информационные щиты, дорожные знаки и оборудовать освещение. Это отметил и заместитель главы городской администрации Юрий Ильин. Между тем, во время ремонта у горожан не должно быть никакого доступа к месту производства работ. Подрядчиков, нарушают требования безопасности, можно привлечь к ответственности.

«В настоящий момент у органов местного самоуправления полномочий по составлению штрафов за некачественную организацию работ нет, такие полномочия есть у ГИБДД, если это проезжая часть или тротуар можно обратиться в Госавтоинспекцию с тем, чтобы привлечь к ответственности», — пояснил Юрий Ильин.

Работы на улице ведутся с 24 августа. По контракту, раскрытыми трубы могут оставаться до 30 сентября, однако по информации из администрации Пензы, подрядчик в срок не уложится и на несколько дней задержит сдачу объекта.

Пока рабочие продолжают готовить город к зиме, прохожим в районе улиц Ворошилова и Коммунистической лучше быть осторожными, сообщает телеканал «Экспресс».