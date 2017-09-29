Зампред правительства области раскритиковал ремонт теплосетей в Пензе

Дмитрий Семенов проверил, соответствует ли реальная ситуация по замене участков теплотрассы утвержденному графику.

В 2017 году компания увеличила объем работ по капитальному ремонту коммуникаций более чем в два раза. Соответствующие договоренности были достигнуты по итогам переговоров губернатора Ивана Белозерцева с руководством группы «Т Плюс». Глава региона распорядился осуществлять жесткий контроль за ходом реконструкции и применять штрафные санкции к нарушителям сроков.

К началу отопительного сезона ремонтные работы на ряде объектов не завершены. Так, в данный момент без горячего водоснабжения и тепла остаются дома на улице Пушкина, 7, 11, 17 и на улице Ставского, сообщает пресс-центр правительства области.

В ходе осмотра Дмитрий Семенов подверг критике темпы ремонта, организацию производства работ и нацелил на более качественное их выполнение.

«Надо ответственно подходить к выполнению обязательств, делать не «как привыкли», а как положено», — заявил он.

Реконструкцию на улице Коммунистической осложнили обнаруженные на пересечении с теплотрассой неучтенные оптоволоконный кабель и электросети. Заместитель председателя правительства области назвал ситуацию недопустимой и поручил разобраться в причинах, по которым работы производятся подобным образом.

«Необходимо провести инвентаризацию существующих сетей совместно с организациями, эксплуатирующими коммуникации, чтобы были актуальные материалы и грамотное планирование ремонта», — распорядился Дмитрий Семенов.

В настоящее время здесь монтируют трубопровода. Отопление к 78 жилым домам и другим объектам на улицах Карпинского, Коммунистической, Ворошилова планируется подать после завершения работ 2 октября.

Также в ходе объезда заместитель председателя регионального правительства посетил площадки ремонта инженерных сетей на улице Чкалова и проспекте Строителей.

Всего, по данным на утро 28 сентября, тепло поступило в 720 жилых домов из 3 073, отапливаются 26 школ из 94, 33 детских сада из 115. Как было отмечено, в течение 10 дней после начала отопительного сезона тепло должно поступить ко всем потребителям.