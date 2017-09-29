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Зампред правительства области раскритиковал ремонт теплосетей в Пензе

28 сентября в 17:45 808 просмотров
 «Т Плюс Теплосеть Пенза».

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Заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Семенов провел объезд по местам вскрышных работ на сетях ОАО «Т Плюс Теплосеть Пенза».

Дмитрий Семенов проверил, соответствует ли реальная ситуация по замене участков теплотрассы утвержденному графику.

В 2017 году компания увеличила объем работ по капитальному ремонту коммуникаций более чем в два раза. Соответствующие договоренности были достигнуты по итогам переговоров губернатора Ивана Белозерцева с руководством группы «Т Плюс». Глава региона распорядился осуществлять жесткий контроль за ходом реконструкции и применять штрафные санкции к нарушителям сроков.

К началу отопительного сезона ремонтные работы на ряде объектов не завершены. Так, в данный момент без горячего водоснабжения и тепла остаются дома на улице Пушкина, 7, 11, 17 и на улице Ставского, сообщает пресс-центр правительства области.

В ходе осмотра Дмитрий Семенов подверг критике темпы ремонта, организацию производства работ и нацелил на более качественное их выполнение.

«Надо ответственно подходить к выполнению обязательств, делать не «как привыкли», а как положено», — заявил он.

Реконструкцию на улице Коммунистической осложнили обнаруженные на пересечении с теплотрассой неучтенные оптоволоконный кабель и электросети. Заместитель председателя правительства области назвал ситуацию недопустимой и поручил разобраться в причинах, по которым работы производятся подобным образом.

«Необходимо провести инвентаризацию существующих сетей совместно с организациями, эксплуатирующими коммуникации, чтобы были актуальные материалы и грамотное планирование ремонта», — распорядился Дмитрий Семенов.

В настоящее время здесь монтируют трубопровода. Отопление к 78 жилым домам и другим объектам на улицах Карпинского, Коммунистической, Ворошилова планируется подать после завершения работ 2 октября.

Также в ходе объезда заместитель председателя регионального правительства посетил площадки ремонта инженерных сетей на улице Чкалова и проспекте Строителей.

Всего, по данным на утро 28 сентября, тепло поступило в 720 жилых домов из 3 073, отапливаются 26 школ из 94, 33 детских сада из 115. Как было отмечено, в течение 10 дней после начала отопительного сезона тепло должно поступить ко всем потребителям.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/2017/09/28/17155650

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