В Городе Спутнике прошло межрегиональное педагогическое совещание

Специалисты со всего Поволжья выступили с докладами, обменялись опытом и обсудили план работы на 2018 год.

«Проект по лучшим учителям имеет для министерства и всех нас очень важный смысл. Учитель — это и методист, и технолог, он — основная движущая сила. Поэтому сегодняшний семинар позволил выявить лучшие практики и обменяться мнениями. Это поможет в 2018 году провести в регионах конкурсы по определению лучших учителей гораздо проще, быстрее, лучше и качественнее», — подчеркнул заместитель директора ФГАУ ГНИИ «Информика» Александр Скворцов.

После совещания компания «Термодом» устроила для участников экскурсию по Городу Спутнику.

«Равнодушным не остался никто. Особенно участников экскурсии заинтересовали жилой комплекс «Лазурный» и, конечно, набережная», — отметила специалист строительного холдинга «Термодом» Ксения Карцева.

Экскурсовод рассказала гостям о строительстве микрорайона, показала детские сады, жилые дома, фонтанный комплекс и набережную.

«Город очень красивый, очень яркий. Создает позитивное настроение. С радостью бы, наверное, сюда переехала. Здесь полезная спортивная инфраструктура для жизни, для детей. Очень много различных секций. Замечательно! Понравились набережная, фонтаны, все очень красиво», — поделилась начальник отдела ФГАУ ГНИИ «Информика» Марина Ярыгина.

«После экскурсии все участники получил красочный журнал о жизни Города Спутника Town in Town», — сообщает отдел рекламы холдинга «Термодом».