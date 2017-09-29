Вам будет интересно
Наши новости
Иван Белозерцев обсудил экономику региона с Михаилом Бабичем и Антоном Силуановым
Популярность сельских точек доступа Wi-Fi резко выросла
Пензенская область — в лидерах по темпам роста поступлений в бюджет
Бабич: Нужна детальная оценка фактического состояния бюджетов регионов
Силуанов: В России не будет роста налогов для тех, кто соблюдает закон
Михаил Бабич проведет заседание Совета округа в Пензе
«Транснефть» планирует вложить 30 млрд рублей в Пензенскую область
«Ростелеком» обнуляет стоимость трафика мобильного интернета при просмотре «Интерактивного ТВ»
Глава администрации Малосердобинского района простится с должностью
Для пензенских судей закупают мантии по 8 тысяч рублей

В Городе Спутнике прошло межрегиональное педагогическое совещание

29 сентября в 13:03 312 просмотров
, расположенной в Городе Спутнике, прошло межрегиональное педагогическое совещание, посвященное реализации мероприятия «Поощрение лучших учителей».

" data-title="В Городе Спутнике прошло межрегиональное педагогическое совещание — Пенза-пресс, рунет за день">

27 сентября в школе имени Лермонтова, расположенной в Городе Спутнике, прошло межрегиональное педагогическое совещание, посвященное реализации мероприятия «Поощрение лучших учителей».

Специалисты со всего Поволжья выступили с докладами, обменялись опытом и обсудили план работы на 2018 год.

«Проект по лучшим учителям имеет для министерства и всех нас очень важный смысл. Учитель — это и методист, и технолог, он — основная движущая сила. Поэтому сегодняшний семинар позволил выявить лучшие практики и обменяться мнениями. Это поможет в 2018 году провести в регионах конкурсы по определению лучших учителей гораздо проще, быстрее, лучше и качественнее», — подчеркнул заместитель директора ФГАУ ГНИИ «Информика» Александр Скворцов.

После совещания компания «Термодом» устроила для участников экскурсию по Городу Спутнику.

«Равнодушным не остался никто. Особенно участников экскурсии заинтересовали жилой комплекс «Лазурный» и, конечно, набережная», — отметила специалист строительного холдинга «Термодом» Ксения Карцева.

Экскурсовод рассказала гостям о строительстве микрорайона, показала детские сады, жилые дома, фонтанный комплекс и набережную.

«Город очень красивый, очень яркий. Создает позитивное настроение. С радостью бы, наверное, сюда переехала. Здесь полезная спортивная инфраструктура для жизни, для детей. Очень много различных секций. Замечательно! Понравились набережная, фонтаны, все очень красиво», — поделилась начальник отдела ФГАУ ГНИИ «Информика» Марина Ярыгина.

«После экскурсии все участники получил красочный журнал о жизни Города Спутника Town in Town», — сообщает отдел рекламы холдинга «Термодом».

Фотография: Фото предоставлено отделом рекламы холдинга «Термодом»

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics