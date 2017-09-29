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В Пензе выяснят, как хорошо школьники знают свой край

29 сентября в 13:34 296 просмотров
«Знай свой край» (6+).

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В Пензе с 1 октября 2017-го по май 2018 года пройдет конкурс «Знай свой край» (6+).

Его проведут для активизации интереса пензенских школьников к истории и культуре региона.

По информации пресс-службы регионального министерства образования, принять участие в конкурсе смогут ученики школ Пензы. Конкурс пройдет по номинациям: «Лучшая школа», «Лучший класс» и «Лучший ученик».

Мероприятия разработали специалисты пензенского государственного краеведческого музея, пензенской областной картинной галереи имени Савицкого, литературного музея, а также пензенской областной библиотеки для детей и юношества.


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