В Пензе выяснят, как хорошо школьники знают свой край

Его проведут для активизации интереса пензенских школьников к истории и культуре региона.
По информации пресс-службы регионального министерства образования, принять участие в конкурсе смогут ученики школ Пензы. Конкурс пройдет по номинациям: «Лучшая школа», «Лучший класс» и «Лучший ученик».
Мероприятия разработали специалисты пензенского государственного краеведческого музея, пензенской областной картинной галереи имени Савицкого, литературного музея, а также пензенской областной библиотеки для детей и юношества.