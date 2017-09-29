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Пензенские туристы поборются за победу на всероссийских соревнованиях

29 сентября в 13:55 266 просмотров
«Гонки четырех» (0+), которые пройдут 30 сентября и 1 октября в городе Лыткарино Московской области.

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Делегация из Пензенской области станет участником Всероссийских соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Гонки четырех» (0+), которые пройдут 30 сентября и 1 октября в городе Лыткарино Московской области.

«Соревнования являются самыми массовыми по спортивному туризму в нашей стране и пользуются большой популярностью у спортсменов», — сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Пензенский регион представят 57 спортсменов — учащихся областной станции юных туристов, Детского (юношеского) центра «Спутник» Пензы, Центра детского творчества Бессоновского района и Станции юных техников Нижнеломовского района.

Всего участниками состязаний станут более 1200 команд из регионов РФ и ближнего зарубежья. Спортсмены будут соревноваться на дистанциях 1, 2, 3 и 4 класса протяженностью от 5 до 15 километров. Им предстоит преодолеть природные препятствия с помощью технических приемов и специального туристского снаряжения.

Конкурс проводят, чтобы сформировать здоровый образ жизни, популяризовать «спортивный туризм», повысить спортивное мастерство участников и выявить сильнейшие команды.


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