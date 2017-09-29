Белозерцев: Экономика регионов ПФО выходит из состояния кризиса

Губернатор Пензенской области, руководитель рабочей группы Совета Иван Белозерцев в ходе заседания доложил о реализации мероприятий по стимулированию роста экономики регионов Приволжского федерального округа, направленных на повышение эффективности деятельности институтов развития, увеличение налогового потенциала, совершенствование межбюджетных отношений и оптимизацию бюджетных расходов.

«Глава региона отметил, что неординарные условия, сложившиеся в результате серьезных вызовов сегодняшнего дня, с которыми сталкивается наша страна, стали веским фактором для ускоренной модернизации отечественной экономики», — сообщает пресс-центр облправительства.

«По темпам прироста ВРП за последние три года Приволжский федеральный округ занимает третье место в России, уступая Южному и Северо-Кавказскому округам. Совокупный объем валового регионального продукта в 2015 году составил 9,9 трлн рублей. Наибольшая динамика отмечается в Пензенской области, Республиках Мордовия и Марий Эл. Лидерами по объему ВРП на душу населения являются Татарстан, Пермский край, Оренбургская и Самарская области.

Регионы ПФО играют значительную роль в экономике России. На долю округа приходится более 20% общероссийской отгрузки обрабатывающих производств, 17% энергетики, четверть объема производства сельского хозяйства, 17% инвестиций. По объему инвестиций Приволжский федеральный округ занимает третье место в РФ», — сообщил Иван Беолзерцев.

Кроме того, губернатор Пензенской области подчеркнул, что Приволжский Федеральный округ находится в тройке лидеров по объемам внешнеторгового оборота. В частности, округ является крупнейшим экспортером химической и машиностроительной продукции. В 2016 году экспорт ПФО превысил импорт в три раза. По России этот показатель вдвое ниже. В 2017 году тенденция сохраняется — в первом полугодии 2017 году внешнеторговый оборот округа вырос более чем на 24%.

Иван Белозерцев дал анализ деятельности институтов развития на территории округа, оценил их роль в достижении экономического роста, внес ряд предложений по повышению эффективности работы в этом направлении.

«Представленный анализ показывает, что экономика регионов Приволжского федерального округа выходит из состояния кризиса и возвращается к поступательному развитию. Вместе с тем, очевидны проблемы, требующие принятия быстрых, но максимально выверенных решений по стимулированию экономического роста, увеличению налогового потенциала, совершенствованию межбюджетных отношений и оптимизации бюджетных расходов.

Решая их при поддержке федерального центра, регионы ПФО, обладающие значительным потенциалом и высокими конкурентными преимуществами, способны к созданию новой экономической реальности, о которой говорит президент России Владимир Владимирович Путин», — резюмировал Иван Белозерцев.