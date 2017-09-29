Бабич: Нужна детальная оценка фактического состояния бюджетов регионов

Полпред президента России в ПФО Михаил Бабич в ходе совета округа доложил, как в регионах реализуются федеральные программы экономической и социальной направленности.

Михаил Бабич отметил активность и важность работы по обеспечению сбалансированности бюджетов и формированию условий для экономического роста.

«Имеющихся ресурсов недостаточно для укрепления промышленного и наращивания инвестиционного потенциала. С учетом традиционно высокого удельного веса социально значимых и первоочередных расходов — в целом по нашим бюджетам это практически 86%, объем оставшихся бюджетных средств для обеспечения надлежащего финансирования мероприятий по развитию территорий ограничен», — сказал он.

По словам Михаила Бабича, удельный вес инвестиционных расходов по ПФО, в среднем, за пять лет составил не более 10% от общего объема расхода бюджетов.

«При этом в отдельных регионах наблюдается снижение этого показателя, например, в Республике Марий Эл — с 12,8% в 2014 году до 8,9% в 2017-м, в Республике Татарстан — с 12,4 до 6,6%, в Удмуртской Республике — с 10 до 6,9%. Ситуацию осложняет то, что отдельные изменения федерального законодательства или принимаемые на федеральном уровне решения приводят к значительному увеличению расходных обязательств регионов», — сообщил полпред.

Однако такие решения необходимы для того, чтобы повысить уровень жизни граждан. Требуется мобилизация финансовых ресурсов и детальная оценка фактического состояния бюджетов регионов для того, чтобы определить, в какой федеральной поддержке они нуждаются. В качестве примера Михаил Бабич привел решение о ликвидации второй смены в школах: это повлекло за собой затраты на ремонт и переоборудование школ в 2016 году. По сравнению с предыдущими годами, было потрачено почти в шесть раз больше средств — 12 млрд рублей. В результате в эксплуатацию в прошлом году ввели 19 школ почти на 14 тысяч мест, а за два года емкость школ округа увеличилась на 20 тысяч мест.

Также, по словам полпреда, президентом был принято важное решение повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ), довести его до уровня не ниже прожиточного минимума к 2019 году.

«Задача непростая, требует серьезной мобилизации финансовых ресурсов для ее выполнения. За два последних года МРОТ увеличивался трижды. Сейчас он составляет 7800 рублей. Регионам была оказана поддержка Министерством финансов, в конце 2016 года в целях компенсации расходов регионов были выделены дотации в объеме 3,7 млрд рублей», — сказал Михаил Бабич.



По предварительной оценке, только пяти регионам округа — Мордовии, Чувашии, Пермскому краю, Пензенской и Ульяновской областям, — потребуется 2,2 млрд рублей дополнительных средств, то есть почти в 10 раз больше размера компенсации расходов, которая была произведена этим регионам в прошлом году.



«Изыскание собственных средств в таком объеме для регионов округа является существенной проблемой, в связи с чем требуется проработать вопросы оказания финансовой помощи субъектам РФ для решения этой серьезной задачи», — подчеркнул полпред.

Также в своем докладе он поднял проблему невыполнения нормативов финансового обеспечения бюджетного процесса, установленных федеральным законодательством. Также в ряде регионов не были выполнены требования по предельным значениям основных параметров бюджета как в силу объективных причин, так и в связи с ограниченными возможностями местных бюджетов.

«Соблюдение тарифов страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, переход на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения с 50-процентного уровня расчетного объема в 2013 году до 100-процентного в 2015-м увеличило расходы регионов округа на эти цели почти в два раза. Дефицит территориальных программ госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи за счет средств региональных бюджетов увеличился в 1,7 раза и составил на 1 июля 35, 5 млрд рублей. То есть по ФОМС мы его наполнили, а свои территориальные программы приблизительно на эту же сумму и сократили», — сообщил полпред.

Он рассказал о том, что закрепление за местными бюджетами нормативов отчисления от налоговых источников является одним из эффективных инструментов, мотивирующих к экономическому развитию регионов.

«Но право по аналогичному закреплению за муниципалитетами неналоговых источников отсутствует, что снижает эффективность деятельности органов местного самоуправления по увеличению поступления таких доходов. Предоставление регионам права передачи таких доходных источников позволило бы решить проблему наполняемости местных бюджетов», — сказал Михаил Бабич.

Полпред отдельно остановился на поддержке региональных бюджетов, в частности, на возможности реструктуризации долгов, о которой недавно заявил президент.

«Надеюсь, нам совместно удастся выработать решения, и они окажут существенную помощь регионам в решении социальных задач, выполнении указов президента, основных государственных гарантий, что создаст предпосылки для устойчивого экономического роста регионов», — заключил он.