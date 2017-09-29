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Пензенцам массово измерили давление

29 сентября в 15:08 274 просмотра
, посвященная «Всемирному дню сердца».

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29 сентября в одном из торговых центров Пензы прошла акция, посвященная «Всемирному дню сердца».

В рамках мероприятия специалисты измерили посетителям артериальное давление, массу тела, уровень глюкозы и холестерина, а также степень насыщения крови кислородом и уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе.

«Для профилактики и получения дополнительных данных о здоровье граждан было проведено анкетирование, касающееся принципов рационального питания, пристрастия к пагубным привычкам и ведения человеком здорового образа жизни. Всего участие в акции приняли свыше 200 человек», — сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Любой желающий мог получить в этот день индивидуальные рекомендации терапевта, узнать о мерах профилактики инфаркта и инсульта.

«Инфаркты и инсульты обычно являются острыми заболеваниями. Виной всему — закупоривание сосудов, которое препятствует току крови к сердцу или мозгу», — рассказала врач-терапевт городской поликлиники Алевтина Проценко.

Артериальная гипертония является одним из основных факторов риска инсульта.

Специалисты утверждают, что безопасный уровень артериального давления в любом возрасте составляет менее 140/90 мм рт. ст.

«В основном, заболеваниям подвержены люди с ослабленной сердечно сосудистой системой. Большинство ведет малоподвижный образ жизни, что приводит к избыточной массе тела. Другая часть населения употребляет много соли и не следит за своим питанием. Третья группа людей страдает от вредных привычек. Особенно негативное влияние оказывает курение. Все это приводит к повышению артериального давления», — пояснила Алевтина Проценко.

По результатам измерения уровня артериального давления создали традиционную инсталляцию «Дерево здоровья пензенцев».

Фотография: http://health.pnzreg.ru/news/2017/09/29/14321464

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