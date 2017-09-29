В Пензе в ходе заседания совета округа под руководством полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича обсудили экономическую ситуацию регионов.

Как отметил Михаил Бабич, практически во всех регионах Приволжского федерального округа наблюдается рост экономики. Хороший прогноз по увеличению доходов дается на 2018−2019 годы.

«Конечно, есть и негативные стороны, но существуют различные механизмы по привлечению инвестиций, которые обсуждали в ходе заседания. Также есть наработанные практики у регионов, которые можно использовать другим», — сказал полпред.

В Приволжском федеральном округе есть ряд субъектов, которые активно развивают инвестиционную и предпринимательскую деятельность, а также имеют устойчивые бюджеты. По словам министра финансов России Антона Силуанова, Пензенской области удается создавать благоприятные условия для развития экономики.

«В 2016 году дополнительно поступило в бюджет региона более шести млрд рублей налогов. Пензенская область занимает восьмое место в России по темпам роста поступлений в бюджет, это хороший показатель», — сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.