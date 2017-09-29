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Пензенская область получит федеральный грант за успехи в экономике

29 сентября в 16:16 248 просмотров

Министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе заседания совета округа рассказал о мерах по увеличению инвестиционной активности в регионах.

В частности, он сообщил о введении инвестиционной льготы по налогу на прибыль и о продолжении мер по возмещению из федерального бюджета тех расходов, которые регионы вкладывали в промпарки и технопарки, за счет налогов, которые будут поступать от них.

«Поэтому, чем больше будет открываться технопарков и промпарков в субъектах, тем больше будет налогов поступать в региональные бюджеты и тем больше будет компенсация», — пояснил Антон Силуанов.

Министр рассказал о мерах по увеличению инвестиционной активности в субъектах, которые будут действовать в текущем году и в 2018-м.

«Продолжится в большем объеме поддержка субъектов в виде грантов за достижение лучших результатов в инвестиционной деятельности, росте экономики, наращивании доходной базы субъектов РФ. Такой инструмент уже в этом году заработает. В правительстве принято положение о распределении этих грантов, несколько субъектов из округа включены в этот список — Татарстан, Мордовия, Удмуртия, Пензенская область и Ульяновская. Эти регионы в 2017 году получат существенные добавки из федерального бюджета за успехи в наращивании экономического и налогового потенциала», — рассказал он.


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