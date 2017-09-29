Популярность сельских точек доступа Wi-Fi резко выросла

Уже в первый месяц количество интернет-сессий (выходов в интернет) в точках доступа выросло на 35%: в июле было зафиксировано 903 тыс., а в августе — уже 1 215 тыс. сессий. Общий объем интернет-трафика в точках Wi-Fi в августе впервые превысил 1 Пб. Это на 27% больше, чем месяцем ранее.

«Как мы и предполагали, отмена платы за выход в интернет в точках Wi-Fi привела к резкому росту спроса на услугу. Решение об обнулении тарифов было принято, в том числе, из-за того, что в малых населенных пунктах, особенно удаленных, мало возможностей сделать платеж — там, как правило, нет банковских или почтовых отделений, банкоматов или терминалов. Мы убрали эти ограничения — и популярность доступа в интернет сразу выросла. А значит — наш проект полностью доказывает свои востребованность и предназначение. Он предоставляет жителям страны равные цифровые возможности вне зависимости от размера поселения и его труднодоступности», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Напомним, с 1 августа «Ростелеком» отменил плату за пользование высокоскоростным интернетом в точках доступа Wi-Fi, которые построены по проекту устранения цифрового неравенства. Они строятся в рамках оказания универсальных услуг связи в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах с населением от 250 до 500 человек. Скорость передачи таких в точках доступа — не менее 10 Мбит/с.

По состоянию на 30 июня, универсальные услуги связи с использованием точек доступа Wi-Fi оказываются в 4 690 населенных пунктах. Это составляет 34% от общего плана. Проложено 35 тысяч километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), сейчас ведут работы еще по 15 тыс. километров ВОЛС.

К реализации проекта привлеки более 240 российских предприятий, общая численность задействованного персонала — более 9 тыс. человек. Все оборудование, используемое в проекте, — только российского производства.