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Пензу посетила американская джазовая певица и пианистка Мэла Уолдрон (видео)

29 сентября в 19:25 268 просмотров
, американская певица и пианистка, дочь знаменитого Мэла Уолдрона, продемонстрировала пензенцам свои многочисленные таланты.

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В областной филармонии состоялся вечер джаза. Мэла Уолдрон, американская певица и пианистка, дочь знаменитого Мэла Уолдрона, продемонстрировала пензенцам свои многочисленные таланты.

Приятная неожиданность для двух гастролирующих музыкантов. В пензенской областной филармонии за тысячи километров от своей родины — США — встретились органист Колин Эндрюс и джазовая певица Мэла Уолдрон. Два американских артиста до этого не были знакомы, однако увидеть своего земляка и услышать родную речь на чужбине всегда приятно.

«Да, я удивлена. Это очень необычно, чтобы графики двух музыкантов из одной страны совпали, и они встретились в другой точке мира», — поделилась Мэла Уолдрон.

Мэла Уолдрон уже выступала в Пензе полтора года назад. Теперь привезла новую программу. На сцену джазовая певица вышла, как и прежде, вместе с эстрадно-джазовым ансамблем под руководством Юрия Белоногова. С Мэлой пензенские музыканты начали работать «заочно» несколько месяцев назад. Первые совместные репетиции прошли накануне и в день концерта.

На сцене Мэла исполняла как свои песни, так и композиции других авторов. По мнению певицы, «джаз» сегодня не находится в кризисе, он пользуется успехом и будет популярен в будущем.

«Я думаю, что у джаза есть будущее. Многие молодые люди сейчас обучаются этому направлению, это перспективно», — сказала она.

Пензенские ценители музыки смогли насладиться слиянием стилей и окунутся в мир джаза. В Пензе музыкальный тур по России Мелы Уолдрон не заканчивается. Следующие ее концерты пройдут в Краснодаре и Новороссийске, сообщает телеканал «Экспресс».


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