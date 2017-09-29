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Белозерцев оказался на 30 строчке рейтинга глав регионов по ЖКХ

29 сентября в 16:31 230 просмотров
«ЖКХ» за август.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занял 30-ую строчку медиарейтинга глав регионов по теме «ЖКХ» за август.

По данным компании «Медиалогия», медиаиндекс главы пензенского региона составил 1 352,6.

Рейтинг возглавил губернатор Москвы Сергей Собянин, завершает список глава Магаданской области Владимир Печеный.


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