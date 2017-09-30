В Кузнецке долги за коммунальные услуги достигли 90 миллионов рублей (видео)

Не все жители Кузнецка Пензенской области вовремя платят за коммунальные услуги. Сумма долга в 2017 году достигла более чем 90 миллионов рублей. Об этом стало известно брифинга руководителя кузнецкого центра коммунальных платежей Александра Шакурского.

94 миллиона рублей должны жители Кузнецка за коммунальные услуги. Более половины суммы — это плата за содержание многоквартирных домов и отопление. Кроме того, жители Кузнецка не платят за холодную воду и вывоз твердых бытовых отходов. За год сумма долга увеличилась, даже, несмотря на то, что большинство горожан вовремя оплачивают счета.

«В 2016 году сбор составлял 97,7%, а на 1 сентября 2017 года сбор составил 98,2%", — сказал директор Центра коммунальных платежей Кузнецка Александр Шакурский.

Некоторые должники воспользовались, так называемой, коммунальной амнистией. Она в 2017 году объявлялась дважды: в марте и в сентябре.

«У нас было оплачены задолженности на сумму два миллиона 200 тысяч рублей. Гражданам, которые произвели эту оплату в течение месяца, было списано пеней 2 миллиона 100 тысяч рублей. По состоянию на текущую дату отдел судебных приставов взыскал с начала года более двух миллионов рублей задолженности», — пояснил директор Центра коммунальных платежей Кузнецка Александр Шакурский.

Всего с начала года специалисты центра подготовили около пятисот исковых заявлений в суд на общую сумму восемь с половиной миллионов рублей, сообщает телеканал «Экспресс».