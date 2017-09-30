В Кузнецке долги за коммунальные услуги достигли 90 миллионов рублей (видео)

94 миллиона рублей должны жители Кузнецка за коммунальные услуги. Более половины суммы — это плата за содержание многоквартирных домов и отопление. Кроме того, жители Кузнецка не платят за холодную воду и вывоз твердых бытовых отходов. За год сумма долга увеличилась, даже, несмотря на то, что большинство горожан вовремя оплачивают счета.
«В 2016 году сбор составлял 97,7%, а на 1 сентября 2017 года сбор составил 98,2%", — сказал директор Центра коммунальных платежей Кузнецка Александр Шакурский.
Некоторые должники воспользовались, так называемой, коммунальной амнистией. Она в 2017 году объявлялась дважды: в марте и в сентябре.
«У нас было оплачены задолженности на сумму два миллиона 200 тысяч рублей. Гражданам, которые произвели эту оплату в течение месяца, было списано пеней 2 миллиона 100 тысяч рублей. По состоянию на текущую дату отдел судебных приставов взыскал с начала года более двух миллионов рублей задолженности», — пояснил директор Центра коммунальных платежей Кузнецка Александр Шакурский.
Всего с начала года специалисты центра подготовили около пятисот исковых заявлений в суд на общую сумму восемь с половиной миллионов рублей, сообщает телеканал «Экспресс».