Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе сформируют единую базовую кафедру на базе IТ-парка
В Пензе Советскую площадь решено переименовать в Соборную
Пензенские выпускники улучшили средние показатели по ЕГЭ
В Пензе для детей устроили путешествие в царство удивительных книг
Пензенские студенты-инвалиды примут участие в конкурсе профмастерства
Музей Пензенской епархии пополнился уникальным экспонатом
В «Артеке» отдыхают 45 ребят из Пензы
В Пензе отметили день рождения старейшей музыкальной школы города
В Вадинском районе завершили восстановление храма Михаила Архангела
В Пензе на фестивале творчества пожилых людей выступили 30 человек

В пензенском зоопарке подготовили жилище белого медведя к зиме

29 сентября в 16:40 212 просмотров
, пока его жилище готовили к холодам.

" data-title="В пензенском зоопарке подготовили жилище белого медведя к зиме — Пенза-пресс, рунет за день">

В пензенском зоопарке несколько недель Белый провел в перегонном вольере, пока его жилище готовили к холодам.

Как отметили в пресс-службе пензенского зоопарка, вольер у медведя — всесезонный, но чтобы мишке в нем перезимовать, требуется тщательная подготовка. Во время проведения работ в течение трех недель Белый находился в перегонном вольере.

«Велись работы по ремонту площадки около бассейна, очистке фильтров для воды и санитарной уборке вольера», — сообщили в зоопарке.

Работники зоопарка пытались порадовать белого обитателя и в обновленный вольер запустили несколько разных по форме и объему игрушки: в виде пластиковых бочек, сигнальных буев, дорожных конусов и другие.

Фотография: http://www.zoo-penza.ru/news/zoopark/759

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics