В пензенском зоопарке подготовили жилище белого медведя к зиме

В пензенском зоопарке несколько недель Белый провел в перегонном вольере, пока его жилище готовили к холодам.

Как отметили в пресс-службе пензенского зоопарка, вольер у медведя — всесезонный, но чтобы мишке в нем перезимовать, требуется тщательная подготовка. Во время проведения работ в течение трех недель Белый находился в перегонном вольере.

«Велись работы по ремонту площадки около бассейна, очистке фильтров для воды и санитарной уборке вольера», — сообщили в зоопарке.

Работники зоопарка пытались порадовать белого обитателя и в обновленный вольер запустили несколько разных по форме и объему игрушки: в виде пластиковых бочек, сигнальных буев, дорожных конусов и другие.