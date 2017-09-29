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Иван Белозерцев обсудил экономику региона с Михаилом Бабичем и Антоном Силуановым

29 сентября в 16:46 216 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел трехстороннюю встречу с министром финансов РФ Антоном Силуановым и полпредом президента России в ПФО Михаилом Бабичем.

«Все требования соглашения, заключенного между Пензенской областью и министерством, соблюдаются. По итогам прошлого года мы находились в «зеленой зоне», — сказал он.

Иван Белозерцев рассказал о том, что активизация поступлений в бюджет области ведется по нескольким направлениям.

«Это дало возможность привлечения дополнительных средств в бюджет. В 2016-м мы получили 6 млрд 80 млн рублей плюсом, в первом полугодии 2017 сработали еще на 1,8 млрд по сравнению с прошлым «высоким» годом», — подчеркнул он.

Одной из основных задач региона, добавил губернатор, является выплата госдолга, который за последние два года удалось существенно сократить.

«Я отметил высокое качество управления финансами в субъекте. Хотелось бы поблагодарить руководство Пензенской области за эту работу.

Хотелось бы обратить внимание, что регионам необходимо на следующий год предусмотреть в полном объеме выделение средств на реализацию майских Указов президента РФ. Мы окажем необходимую поддержку из федерального центра. Решением президента предусмотрена также возможность реструктуризации кредитов с направлением средств на социально-важные мероприятия, на поддержание экономики регионов. Соответствующее соглашение руководство Пензенской области и Минфин должны подписать в текущем году, чтобы в следующем начать реализацию необходимых для развития проектов», — цитирует слова министра финансов РФ Антона Силуанова пресс-центр облправительства.

Губернатор сообщил о том, что областной минфин уже приступил к разработке необходимой документации.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/09/29/15564906

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