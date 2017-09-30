Вам будет интересно
Наши новости
В Кузнецке долги за коммунальные услуги достигли 90 миллионов рублей
В Пензенской области выявили нарушение водоохранного режима
Пензенские лесники собрали более 100 кг желудей
В Пензенской области от гриппа привили почти 300 тысяч человек
Белозерцев оказался на 30 строчке рейтинга глав регионов по ЖКХ
Пензенская область получит федеральный грант за успехи в экономике
Пензенцам массово измерили давление
Белозерцев: Экономика регионов ПФО выходит из состояния кризиса
В Пензе выяснят, как хорошо школьники знают свой край
В Пензе переехал отдел соцуправления по Железнодорожному району

Пензенские силовики достойно выступили на соревнованиях в Лос-Анджелесе (видео)

29 сентября в 19:59 312 просмотров

Пензенские силовики заняли призовые места на всемирных играх пожарных и полицейских. Соревнования проходили в Лос-Анжелесе.

В составе сборной России от Пензенской области выступали начальник отдела МВД России по Мокшанскому району Павел Щеглов и инспектор отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом регионального УМВД Максим Шепелев. Он занял третье место в соревнованиях по дзюдо.

«Самая тяжелая схватка была с канадцем. Она более сложная была не потому, что сильный соперник, а потому что была первая, она всегда тяжелая», — рассказал инспектор отдела профессиональной подготовки УРЛС УМВД России по Пензенской области Максим Шепелев.

В состав российской делегации вошли более 200 сотрудников полиции из разных регионов страны. По итогам 17 Всемирных игр полицейских и пожарных, представители сборной МВД России завоевали 206 медалей — 127 золотых, 45 серебряных и 34 бронзовых, сообщает телеканал «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics