В России почти 80% компаний увеличили зарплату сотрудникам

В России 79% компаний пересмотрели размер зарплаты своих работников в 2017 году.

Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на исследования компании EY, более чем в 700 предприятиях, расположенных в промышленно развитых регионах страны, работодатели увеличили зарплату своим сотрудникам. Средний рост составил 7,2%.

«Постепенное восстановление экономики России положительно отражается и на российском рынке труда. По результатам исследования EY, процент роста заработных плат превысил официальный уровень инфляции, что говорит о росте реального дохода работников», — сообщила партнер EY Екатерина Ухова.

Также по итогам года 91% компаний выплатили своим сотрудникам премии по итогам года. Размеры вознаграждений оказались ниже целевых, что говорит о размере выплаты премий чуть ниже запланированного.