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В Пензенской области выявили нарушение водоохранного режима

29 сентября в 17:59 140 просмотров

Специалисты пензенского минлесхоза выявили нарушения в ходе проверок в рамках регионального государственного экологического надзора.

Установлено, что МУП «Коммунальное хозяйство» совершило нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов. Это может повлечь загрязнение указанных объектов или другие вредные явления. Директор МУПа был оштрафован на три тысячи рублей.

МУП ЖХ, администрация Сердобского района и райцентра внесли плату за негативное воздействие на окружающую среду, а также вовремя представили отчетность об образовании, использовании и размещении отходов производства и потребления за 2016 год. На момент проведения проверки территория находилась в удовлетворительном состоянии.


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