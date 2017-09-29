В Госдуме рассмотрят предложение продлить заморозку накопительных пенсий

Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о продлении заморозки накопительных пенсий до 2020 года.

Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на официальный сайт правительства РФ.

«Законопроектом устанавливается обязанность в 2020 году учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии», — отмечается в тексте сообщения.

Также указывается, что данное «решение позволит сократить трансферт на обязательное пенсионное страхование из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда в 2020 году на 551,3 млрд рублей».

Напомним, ранее глава минтруда РФ Максим Топилин сообщил о том, что пенсии россиян будут проиндексированы с 1 января 2018 года на 3,7%.