В Госдуме рассмотрят предложение продлить заморозку накопительных пенсий

Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на официальный сайт правительства РФ.
«Законопроектом устанавливается обязанность в 2020 году учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии», — отмечается в тексте сообщения.
Также указывается, что данное «решение позволит сократить трансферт на обязательное пенсионное страхование из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда в 2020 году на 551,3 млрд рублей».
Напомним, ранее глава минтруда РФ Максим Топилин сообщил о том, что пенсии россиян будут проиндексированы с 1 января 2018 года на 3,7%.